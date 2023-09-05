خلال إحدى الفعاليات الانتخابية في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، سأل الصحفيون المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي عما إذا كان يعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو مجرم حرب.

ويقوم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بالرد على إجابة راماسوامي وذلك لأن مرشح الرئاسة الأمريكي امتنع عن وصف بوتين بذلك واكتفى بوصفه بأنه “ديكتاتور” وأن المحكمة الدولية الجنائية هي من تقرر ما إذا كان “مجرم حرب” أم لا وذلك بعد أن تحصل على الحقائق للوصول إلى كلمة الفصل.

وقال بولتون إن فيفيك راماسوامي يذكره كثيرًا بالرئيس السابق دونالد ترامب بآرائه.