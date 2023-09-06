لقي شخصان على الأقل مصرعهما إثر فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في وادي إجنيدا شيشلي بمنطقة كيركلاريلي شمال غربي تركيا، حيث تم إنقاذ 6 أشخاص في الفيضانات بينما لا يزال 4 في عداد المفقودين في مهمة الإنقاذ المستمرة.

وفتشت مركبات عسكرية ومروحيات المناطق المشجرة بعد أن قيل إن 12 شخصًا تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات.

وفي الأيام الأخيرة، شهدت اليونان في البداية حرائق شديدة اجتاحت الأحياء والريف. بعدها ببضعة أيام، تعرضت لهطول أمطار غزيرة ما تسبب في حدوث فيضانات.

وعلق كبير مراسلي CNN لشؤون المناخ، بيل وير، على هذا الأمر، قائلًا: "إنه كوكب مختلف عن ذلك الذي نشأنا فيه، إنها دورة مياه مختلفة، وهذا ما حذرنا العلم من أنه سيحدث إذا خرجنا من تلك النقطة المعتدلة من درجة الحرارة التي تطورت فيها كل الحضارة البشرية".

وتابع المراسل بالقول: "هذا هو الوضع الذي ينتقل من الجفاف الشديد الآن في اليونان إلى هطول أمطار أعوام أو أشهر على مناطق متأثرة بالحرائق لا توجد فيها فرصة للمياه أن تغمر التربة أبدًا، وإنما تزيد الوضع سوءًا فقط"، مشيرًا إلى أننا "رأينا (حدوث) ذلك مرارا وتكرارا في ثلاث أو أربع قارات".