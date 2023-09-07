تتابع ميليسا بيل مراسلة CNN من قرية روبوتاين في أوكرانيا، أهم التطورات الجارية على الأرض حيث يقول القادة الأوكرانيون إنهم حققوا أول انتصار كبير لهم في الهجوم المضاد الذي انطلق منذ ثلاثة شهور حتى الآن، وهو أمر يبعث على الفخر للمقاتلين في لواء المشاة الميكانيكي الذين أخذوا على عاتقهم التقدم وإنقاذ المدنيين العالقين وإجلائهم إلى بر الأمان.

تقول مصادر من الجانبين الأوكراني والروسي إن معارك شديدة للغاية تجري في وضع صعب للغاية.

لكن الجانب الأوكراني أعلن النصر في قرية واحدة على الأقل، حيث تمكنت القوات من إنقاذ بعض المدنيين باستخدام مركبة برادلي المدرعة أمريكية الصنع.