يُظهر مقطع فيديو جديد جنوداً أوكرانيين وهم يقاتلون من الخنادق، فيما يتراجع الجنود الروس ويتركون مواقعهم.

ويُظهر الفيديو الذي صورته كتيبة الهجوم الأوكرانية الثالثة تبادل نار كثيف بين الكتيبة وجنود روس، الذين ردوا بدورهم إطلاق النار، لكن مع استمرار الاقتتال قاموا بترك مواقعهم والانسحاب.

يأتي الأمر ترامنًا مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكييف، حيث أعلن تقديم أمريكا تمويلًا جديدًا لأوكرانيا بقيمة تتجاوز مليار دولار.

من جانبه، رد الكرملين على هذه الخطوة على لسان المتحدث باسمه، ديمتري بيسكوف، قائلًا: "سيبقون (الولايات المتحدة) أوكرانيا بشكل أساسي في حالة حرب وسيشنون وسيستمرون في هذه الحرب حتى آخر أوكراني، دون إدخار أي مال لذلك".