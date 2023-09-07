الجيش المصري يتصدر والإثيوبي الخامس.. قائمة بأقوى 5 جيوش إفريقية

نرصد لكم في هذا التقرير قائمة بأكبر 5 جيوش في القارة الإفريقية وفق أحدث إحصائية أوردها موقع “غلوبال فاير باور” العالمي المختص بالشأن العسكري للدول لعام 2023، وتصدر الجيش المصري قائمة أقوى جيوش القارة السمراء، حيث حل في المرتبة الأولى.

ويبلغ تعداد أفراد الجيش المصري 1.2 مليون جندي، ويمتلك 1069 طائرة عسكرية متنوعة بالإضافة إلى 4664 دبابة.

بينما جاء تصنيف الجيش الجزائري في المركز الثاني بعدد جنود وصل إلى 465 ألف جندي ويمتلك ما مجموعه 547 طائرة عسكرية متنوعة بالإضافة الى 1700 دبابة.

وفي المركز الثالث حل جيش جنوب إفريقيا وبلغ تعداد جنوده أكثر من 232 ألف جندي ويمتلك 226 طائرة عسكرية متنوعة بالإضافة الى 195 دبابة.

بينما جاء الجيش النيجيري في المرتبة الرابعة، ويضم 215 ألف جندي كما يمتلك 144 طائرة عسكرية متنوعة بالإضافة الى 177 دبابة.

أما الجيش الإثيوبي فاحتل المركز الخامس بعدد جنود بلغ 150 ألف جندي ومن حيث القوة الجوية تمتلك إثيوبيا 89 طائرة متنوعة وعلى صعيد سلاح الدبابات لدى جيشها 468 دبابة.