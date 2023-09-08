أجابت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على سؤال مألوف حول استعدادها للقيادة. تناقش اللجنة السياسية لبرنامج "Inside Politics" على قناة CNN التوتر الذي يجلبه هذا السؤال مع حديث مرشحي الحزب الجمهوري بالجولة التمهيدية بشكل دائم عن عمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبيل انتخابات 2024.

ففي مقابلة معها، سألت مذيعة شبكة CBS هاريس عما إن كانت مستعدة لتكون القائد الأعلى، لترد نائب الرئيس الأمريكي بالقول: "نعم أنا كذلك، إذا كان ذلك ضروريًا. لكن جو بايدن سيكون بخير، ودعيني أقول لك شيئًا. أنا أعمل مع جو بايدن كل يوم. إن العمل الذي أنجزته إدارتنا تحت قيادة جو بايدن هو عمل تحويلي. أعتقد أن الشعب الأمريكي يريد في المقام الأول قائدًا ينجز الأمور".

وعلق مراسل CNN للشؤون السياسية، دانيل ستراوس، على تلك الإجابة بالقول: "من الواضح أن هاريس تريد إرجاء الأمور لبايدن وتعزيز حجة أنه مهم وقادر على تولي المنصب في الإدارة. وفي الوقت نفسه، تريد بوضوح أيضًا تخفيف المخاوف التي يحاول المرشحون الجمهوريون الدفع بها، بأن إدارة هاريس ستكون أسوأ من إدارة بايدن".

وتابع قائلًا: "ولكن هناك أيضًا توتر بشأن حديث هاريس عن هذا الأمر على الإطلاق. لقد رأينا في استطلاعاتنا اليوم وبشكل عام أن هناك ديمقراطيين آخرين في الحزب يفضلون شخصًا آخر غير هاريس لخلافة بايدن. ولا ينبغي لنا أن نتفاجأ بوجود شخصيات بارزة تريد أن تكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، سياسيين ديمقراطيين. هذا ما يحدث طوال الوقت. لكن ألا تكون هاريس، نائب الرئيس الحالي، الخيار الفعلي يدل على مدى ثقة الحزب بها".