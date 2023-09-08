تمكن فريق من الباحثين في شركة TechInsights من اكتشاف شريحة متقدمة موجودة في هاتف هواوي الجديد "Mate60 Pro" والتي أدت لمخاوف كان يجب التأكد منها.

قام الفريق بالحصول على أحد أجهزة “هواوي ميت 60 برو” وجلبوها إلى المقر الرئيسي في مدينة أوتاوا بكندا، وهناك كان فريق من المهندسين مستعدين لفك الجهاز وإجراء عملية معقدة للغاية تمثلت في فتح الجهاز واستخدام القدرات المتوفرة في المختبر للكشف عن الجهاز وما بداخله.

وفي سؤال لـCNN عن مدى قلق الغرب والمشرعين بشأن ما تعنيه هذه الشريحة المتقدمة، أجابت كاري ماكجليفري المدير العام لشركة TechInsights وقالت إن القلق يأتي من أن الصين تتجه أكثر نحو استراتيجيتها الخاصة "صنع في الصين 2025" بظل حقيقة أنها توفر معدات تصنيع أشباه الموصلات لمقدمي الخدمات المحليين مثل SMIC لتكون قادرة على صنع بعض هذه المعالجات المتقدمة.

وأضافت بالقول، إن الأخبار المثيرة للاهتمام التي تأتي من SMIC بأن لديها معالج بدقة 7 نانومتر (N+2) أي الجيل الثاني من معالج بدقة 7 نانومتر هي حقيقة أنهم قادرون على استخدام المعدات الحالية المتاحة لهم داخل الصين لبناء هذه الرقائق.