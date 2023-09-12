قام المسؤولون الأوكرانيون بتصعيد الضغط على دول الحلفاء من أجل الحصول على أسلحة معينة تطلبها أوكرانيا منذ فترة من الزمن بالإضافة إلى الصواريخ بعيدة المدى.

حيث حذر الرئيس الأوكراني من أن صراع بلاده مع روسيا لن ينتهي في أي وقت قريب، مطالبًا الأوكرانيين بالاستعداد لحرب طويلة الأمد.

ويقول مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارًا، بشأن إرسال تلك الصواريخ قريبًا.

وهناك أسلحة معينة تطلبها أوكرانيا، كأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والذخائر العنقودية لدبابات أبرامز، بينما هناك تأخير في منحها ذلك ومن ثم في النهاية تقوم الولايات المتحدة بمنحها ذلك.

في حين تقول الولايات المتحدة إنها بحاجة لمعرفة ما إذا كانت هذه الأسلحة ضرورة في ساحة المعركة أم لا، ومن ثم تقرر منحها.

وذلك لأن ما يثير قلق الحلفاء بشكل خاص بشأن هذه الأنواع من الصواريخ بعيدة المدى هو أنها يمكن أن تصل إلى مسافة بعيدة داخل الأراضي الروسية.

تنضم كاتي بولغلاس من CNN إلى ماكس فوستر وبيانكا نوبيلو لتقديم ومناقشة المزيد من التفاصيل.