تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن المشاكل القانونية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موضحًا سبب اعتقاده أن ذلك في صالح روسيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتهامات ضد ترامب لها دوافع سياسية، كما أنه كان مبتهجًا بالانقسامات التي أحدثتها هذه القضايا في الولايات المتحدة.

وعلق بوتين على هذه النقطة بالقول: "فيما يتعلق بمحاكمة ترامب فإن هذا الأمر جيد لنا نظرًا إلى الأوضاع، لأن ذلك يظهر مدى تعفّن النظام الأمريكي الذي لا يمكنه التظاهر بأنه يعلم الآخرين بشأن الديمقراطية".

وتابع قائلًا: "كل ما يحدث مع ترامب هو ملاحقة منافس سياسي لأسباب سياسية، يحدث هذا أمام الجمهور الأمريكي والعالم بأكمله".

ويميل الرئيس بوتين عادة إلى تشتيت الانتباه عن مشاكل روسيا بالإشارة إلى المشاكل التي تكون جارية في بلدان أخرى، وخصوصًا الولايات المتحدة. أما فيما يتعلق بآفاق تغيير السياسة - ففي حال فوز ترامب - قال بوتين إنه لا يرى تغييرًا في السياسة أيًا كان من يفوز بالرئاسة الأمريكية.