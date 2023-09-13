أصبحت الولايات المتحدة على بعد خطوة واحدة من صفقة تبادل السجناء مع إيران بعد أن أصدرت تنازلاً للسماح بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية.

قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة وافقت الآن على إصدار تنازل يسمح للبنوك بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة إلى قطر دون خوف من العقوبات.

وبعد ذلك، ستشرف قطر على دفع أموال طهران، والتي لا يمكن أن تكون إلا لشراء بضائع المساعدات الإنسانية للبلد.

وكجزء من الصفقة، وافق البيت الأبيض على إطلاق سراح 5 إيرانيين محتجزين حاليًا في الولايات المتحدة.