ظهر في قبضة قوات التدخل السريع.. شاهد لحظة القبض على القاتل الهارب

أظهرت مشاهد تعتبر الأولى للسجين الهارب دانيلو كافوكانتي من ولاية بنسلفانيا الأمريكية اللحظة التي تم القبض عليه وهو يقتاد إلى الحجز من قبل قوات التدخل السريع (سوات).

حيث ظهر السجين الهارب وهو يرتدي ملابس غير مألوفة لرجال الشرطة الذين يعرفونه.

يقول جون ميلر وهو كبير محللي أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات في CNN إنه بالحال الطبيعية يتم القبض على معظم الأشخاص الذين يفرون من السجن خلال 24 ساعة، ويكون معظمهم يسيرون على الطريق بعيدًا عن السجن.

ويضيف أنه بالنسبة لهذا الشخص كان يتمتع بالإصرار والعزيمة للخضوع للعديد من التحديات أثناء فراره.