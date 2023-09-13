نشرت إدارة الشرطة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية الآن مقطع فيديو للشرطة وكاميرا الجسم تُظهر ضابطًا متورطًا في عملية إطلاق النار في شهر ديسمبر الماضي.

تقول السلطات إن الضباط الذين يقومون بدوريات في عمليات السطو أطلقوا النار على "جيلين ماكنزي" البالغ من العمر 21 عامًا وقتلوه أثناء مطاردة على الأقدام بعد أن بدأوا في مطاردة بالسيارات لأنه فر بسيارته ولم يتوقف..

وفيما يخص شرطة ممفيس فإنها تقول إن ماكنزي هو من بدأ بإطلاق النار أولًا.

وفي تقرير جاك بيليو مراسل محطة WHBQ الإخبارية المزيد من التفاصيل.