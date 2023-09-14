تحدث مذيع CNN، أندرسون كوبر، مع رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، وسألها عن دور نائب الرئيس وما إذا كانت كامالا هاريس هي الأنسب لهذا المنصب.

وردت بيلوسي على السؤال في المرة الأولى بالقول: "يعتقد (بايدن) ذلك، وهذا ما يهم".

تابعت رئيسة مجلس النواب السابقة بعدها قائلة: "وبالمناسبة، إنها مخضرمة جدًا سياسيًا ولا أعتقد أن الناس يعطونها ما يكفي من التقدير. وهي، بالطبع، تقدر قيمًا بما يتوافق مع قيم الرئيس وما إلى ذلك. يجب على الناس أن يفهموا أنها مخضرمة سياسيًا، وإلا لماذا ستكون نائب الرئيس إذا لم تكن كذلك؟ عندما كانت تترشح لمنصب النائب العام في كاليفورنيا، حصلت على 6% في استطلاعات الرأي، 6% في استطلاعات الرأي. وقد دافعت بذكاء سياسيًا عن سبب كونها جيدة، ومارست سياستها، وأصبحت المدعي العام. لذا، لا ينبغي للناس أن يقللوا من شأن ما تقدمه كامالا هاريس".

بعد تعليقها، طرح عليها مذيع شبكتنا السؤال مجددًا قائلًا: "لكن هل تعتقدين أنها النائب الأنسب؟"، ليأتي رد بيلوسي بالقول: "

إنها نائب رئيس الولايات المتحدة. يقول لي الناس: لماذا لا تفعل هذا أو ذاك؟ أقول: لأنها نائب الرئيس. هذا هو وصف وظيفتها. لا تفعل الكثير. تكون مصدرًا للقوة والإلهام والموارد الفكرية وما إلى ذلك، وأعتقد أنها مثلت بلدها بشكل جيد للغاية في الداخل والخارج".