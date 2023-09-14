علق مذيع شبكة CNN، فريد زكريا، على اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وما يحمله هذا الاجتماع في طيّاته.

وقال زكريا إن بوتين حاليًا "يتمسك بالقش"، مشيرًا إلى أن القمة "دليل ضعف" نظرًا إلى أن كوريا الشمالية "الحليف الأخير الذي تريده في العالم"، مؤكدًا أن بوتين "في حالة أسوأ بكثير مما كان عليه" في السابق.

ففي مداخلة له ببرنامج "The Source"، علق زكريا على القمة بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية بالقول إن بوتين "يتواصل مع عدد قليل من الأشخاص في النظام الدولي ممن هم على استعداد لأن يُرَوا معه. لم يتمكن من الذهاب إلى قمة بريكس في جنوب أفريقيا خوفًا من أن يتم اعتقاله من قبل حكومة جنوب أفريقيا بناء على مذكرة اعتقال دولية. لذا فهو في حالة أسوأ بكثير مما كان عليه".

وتابع بالقول: "كوريا الشمالية هي الحليف الأخير الذي تريده في العالم، إنهم بلد متخلف وفقير ولديهم برنامج نووي صغير. لذا فإنها ليست في الواقع علامة على القوة".

وأشار زكريا إلى أن روسيا وكوريا الشمالية "دولتين مفسدتين"، مضيفًا أنهما "تعيشان وتزدهران أساسًا على تعطيل النظام الدولي والتسبب في التوترات وعدم الاستقرار. ومن هذا المنطلق، إذا اندمج الاثنان معًا أكثر مما كانوا عليه في الماضي، يمكن تخيل أن ذلك سيسبب نوعًا من المشاكل. الطموحات النووية لكوريا الشمالية قد تنمو وقد تكتسب بعض تكنولوجيا الأسلحة التي لم تحصل عليها من قبل".

وأنهى زكريا تعليقه بالقول: "لكن في الأغلب، اعتقد أن بوتين يفعل هذا لأنه لا يملك الكثير من الحلفاء الذين يمكنه تبادل المجاملات مع هذه الأيام، ناهيك عن أي نوع من الصفقات العسكرية ذات المغزى".