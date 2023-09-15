ترامب يزعم أنه لا يعرف من قدم لفاوتشي جائزة رئاسية.. هو من فعل ذلك!

أخبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المذيعة ميغين كيلي أنه غير متأكد من هوية الشخص الذي منح الدكتور أنتوني فاوتشي جائزة رئاسية، لكن الرئيس السابق منح فاوتشي الجائزة في آخر يوم له في منصبه.

وقالت كيلي لترامب في مقابلة معه: "لقد منحته (فاوتشي) بالفعل إشادة رئاسية قبل أن يغادر منصبه. ألا ترغب إعادة التفكير في ذلك؟".

رد ترامب بالقول: "آه، لا أعرف من أعطاه الإشادة. أنا حقًا لا أعرف من أعطاه الإشادة، ربما قام شخص ما بإعطائه الإشادة".

لكن الشخص الذي سلم الدكتور فاوتشي وآخرين ممن شاركوا في جهود عملية “Warp Speed” كان الرئيس السابق ترامب نفسه، ويمكن رؤية ذلك مكتوبًا في الشهادات التي تم تسلميهم إياها، وحدث هذا في آخر يوم كامل لترامب في منصبه، 19 يناير 2021.

أحد منافسيه في حملة الانتخابات الرئاسية 2024، رون ديسانتيس، لا يصدق أن ترامب لا يتذكر من منحهم إياها، حيث علق على الأمر بالقول: "(الجائزة) ذكرت أن دونالد ترامب منح هذه الإشادة لفاوتشي. لذا اعتقدت أنه كان من المثير للشفقة حقًا الجلوس هناك والاستماع إلى تلك المراوغة، فهي خاطئة تمامًا".