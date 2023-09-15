أتعامل مع "مرضى مجانين".. شاهد رد ترامب عندما سُئل عما إن كان سيمنح العفو لنفسه كرئيس

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أتعامل مع "مرضى مجانين".. شاهد رد ترامب عندما سُئل عما إن كان سيمنح العفو لنفسه كرئيس

خلال مقابلة في برنامج "Meet the Press" على قناة NBC، سُئل الرئيس السابق دونالد ترامب عن العفو عن نفسه إذا أعيد انتخابه.

وقال ترامب تعليقًا على السؤال: "كان بإمكاني العفو عن نفسي. أتعلمين ماذا قلت؟ ليس لدي أي اهتمام في التفكير بالأمر. لم أرد حتى التفكير بالأمر. كان بإمكاني فعل ذلك".

وتابع بالقول: "وكل هذه الأسئلة التي تطرحينها علي عن الاتهامات المزيفة، لم تكوني لتسأليني إياها لأنه أمر عظيم على رئيس"، مضيفًا: "قيل لي من قبل بعض الأشخاص أن من أتعامل معهم مرضى مجانين، امنح نفسك عفوًا، ستكون حياتك أسهل بكثير. قلت لن أمنح نفسي عفوًا أبدًا".