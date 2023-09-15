خلال مقابلة في برنامج "Meet the Press" على قناة NBC، سُئل الرئيس السابق دونالد ترامب عن العفو عن نفسه إذا أعيد انتخابه.

وقال ترامب تعليقًا على السؤال: "كان بإمكاني العفو عن نفسي. أتعلمين ماذا قلت؟ ليس لدي أي اهتمام في التفكير بالأمر. لم أرد حتى التفكير بالأمر. كان بإمكاني فعل ذلك".

وتابع بالقول: "وكل هذه الأسئلة التي تطرحينها علي عن الاتهامات المزيفة، لم تكوني لتسأليني إياها لأنه أمر عظيم على رئيس"، مضيفًا: "قيل لي من قبل بعض الأشخاص أن من أتعامل معهم مرضى مجانين، امنح نفسك عفوًا، ستكون حياتك أسهل بكثير. قلت لن أمنح نفسي عفوًا أبدًا".