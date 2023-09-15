استهدف قراصنة إيرانيون مدعومون من الدولة شركات الأقمار الصناعية والدفاع والأدوية في الولايات المتحدة وحول العالم، وفقًا لمحللي مايكروسوفت.

وقالت الشركة إن القراصنة يستهدفون شركات الأقمار الصناعية والدفاع والأدوية، ومن المحتمل أن الهدف هو مساعدة بناء قدرات إيران المحلية في هذه المجالات.

وقال مدير المعلومات في مايكروسوفت لـCNN إنه رغم صعوبة معرفة سبب استهداف إيران لهذه المجالات إلا أنه يشك في أن إيران لديها القدرة على ابتكار بعض الأشياء محليًا لهذه الصناعات مع وجود عقوبات.

وبحسب المحللين، فإن القراصنة تمكنوا من الولوج إلى العشرات من آلاف المنظمات التي كانوا يستهدفونها منذ فبراير.

وقالت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا إنها لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها الشهر المقبل، حيث يقولون إن طهران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

جوزيف بوريل، أكبر دبلوماسي للاتحاد الأوروبي ومنسق الخطة، قال في بيان إن "يذكر وزراء الخارجية أن إيران في حالة عدم امتثال منذ 2019 ويعتبرون أن هذا الأمر لم يتم حله من خلال آلية حل النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة".

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية خلال رئاسة ترامب، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال طرفًا في الصفقة.