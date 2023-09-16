تحقق أوكرانيا مكاسب في حربها مع روسيا. وأفادت مراسلة CNN، باربي نادو، أن أوكرانيا تركز على استعادة السيطرة على البنية التحتية قبل زيارة الرئيس زيلينسكي للولايات المتحدة.

وقالت نادو إن "هذه المكاسب مهمة جدًا من الناحية الإستراتيجية الآن".

وأضافت أن زيلينسكي "سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وسيجتمع مع الرئيس بايدن أيضًا وبعض القادة الجمهوريين بواشنطن في وقت لاحق من الأسبوع".

وأشارت إلى أنه إذا كان زيلينسكي "قادرًا على إظهار هذه المكاسب الواقعية من خلال الهجوم المضاد، فمن المأمول أن تستمر الدول في دعم أوكرانيا بالأسلحة وغيرها من أشكال الدعم المالي والذخيرة وأشياء من هذا القبيل التي سيطلبها".