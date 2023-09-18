فيديو يظهر معارك ضارية بين جيشي أوكرانيا وروسيا وسط أنقاض بلدة مدمرة

يقول الجيش الأوكراني إن قواته تعمل على تعزيز بعض المكاسب التي تمكنت من تحقيقها في شرق البلاد خلال اليومين الماضيين، وخاصة جنوب بلدة باخموت.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو الاستثنائية التي تم نشرها الآن من قبل القوات المسلحة الأوكرانية تقدم الجيش الأوكراني عبر بلدة أندريفكا. وتظهر الدمار الواسع الذي أحدثه أشهر من القتال الذي كان يدور هناك. وتعرضت قرية أندرييفكا الصغيرة لدمار شبه كامل.

ويظهر فيديو الدمار الذي تتقدم من خلاله القوات الأوكرانية، ويقول الأوكرانيون إن الروس يطلقون الآن الكثير من قذائف المدفعية على تلك المنطقة في محاولة على ما يبدو لمنعهم من التقدم أكثر.

