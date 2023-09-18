في قمة Pray Vote Stand في واشنطن، هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الكفاءة العقلية للرئيس جو بايدن، ثم ادعى أن بايدن كان يقود الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثانية.

ووقع الرئيس الأمريكي الـ45 في زلات لسان عدة مرات في الأيام الأخيرة، فعندما كان يخاطب الجمهوريين في الكونغرس ذكر اسم أوباما بدلًا من بايدن.

وفي القمة، كان ترامب يتحدث عن بايدن بالقول: "لدينا رجل فاسد للغاية وأسوأ رئيس في تاريخ البلاد وهو ضعيف الإدراك وليس في وضع يسمح له بالقيادة".

وتابع بالقول: "هو مسؤول الآن عن التعامل مع روسيا وحرب نووية محتملة. فكروا بالأمر، سنكون في الحرب العالمية الثانية سريعًا إذا كنا سنعتمد على هذا الرجل".

يذكر أن الفرق في العمر بين بايدن وترامب يقارب الـ3 سنوات فقط.