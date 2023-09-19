نشرت القوات الأوكرانية مقاطع فيديو قائلة إنها تُظهر قواتها وهي تتقدم بالقرب من باخموت على الجبهة الشرقية.

وقال الأوكرانيون إن مكاسبهم صغيرة، ولكنها مهمة، حيث أطلقوا أسلحة ثقيلة على الروس، بما في ذلك وابل الصواريخ من طائرات الهليكوبتر القتالية.

وتحاول كييف إظهار أنها المهيمنة بالمعركة، كما قال المستشار الرئاسي، ميخايلو بودولياك، لمراسل CNN.

من جانبها، نشرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية مقطع فيديو لجنود بوتين في أنقاض باخموت، زاعمة أنهم سيصدون الهجمات الأوكرانية.

وبينما يبدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة، لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة وللقاء الرئيس بايدن وأعضاء الكونغرس، يحث الأوكرانيون الولايات المتحدة على مواصلة دعمها.