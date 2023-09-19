زارت مراسلة CNN، كلاريسا وارد، جمهورية إفريقيا الوسطى بعد مقتل رئيس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، حيث كانت فاغنر تتمتع بقدر كبير من السلطة في الجمهورية قبل مقتله.

وقال المستشار الرئاسي، فيديل غواندجيكا، إن الأمة في حالة حداد على زعيم فاغنر الميت، مضيفًا أنه "كان صديقي، وكان أعز أصدقائي، وصديق جميع أفراد شعب وسط إفريقيا".

وردًا على سؤال المراسلة حول السبب الذي جعل بريغوجين يتمتع بشعبية كبيرة بإفريقيا الوسطى، قال غواندجيكا: "لأن بلادنا كانت في حالة حرب. وأرسل لنا السيد بوتين جنود السيد بريغوجين".