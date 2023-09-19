أجرى الجنرال مارك ميلي، أكبر ضابط عسكري أمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة، "مقابلة خروج" قبل تقاعده مع مذيع CNN، فريد زكريا، حيث قدم فيها تقييمه الأخير للهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا وكيف يمكن للغرب أن يساعد.

وقال ميلي، تعليقًا على سؤاله عن سبب تأخر بعض المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، إنه "خلال فترة من الزمن قدمنا لهم قدرًا كبيرًا من المساعدات العسكرية، تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار حتى الآن. وهناك مساعدات إجمالية تزيد عن 100 مليار دولار إذا تم ضم المساعدات النقدية والإنسانية، إذًا هذه هي الولايات المتحدة، لقد كانت الولايات المتحدة سخية بشكل غير عادي".

أما فيما يتعلق بجانب سرعة تقديم هذه المساعدات، قال ميلي إن "هناك مشاكل ميكانيكية من حيث مدى السرعة التي تمكنك من تنظيم هذه المعدات ومدى سرعة نقلها عبر خطوط الاتصال من البلدان المجاورة ثم ما مدى سرعة استيعابها، إذا الأمر ليس عبارة عن رش الغبار السحري فحسب ثم تبدأ الأشياء في الظهور".

وتابع بالقول: "الشيء الآخر هو الحاجة، ففي بداية هذه الحرب كانت الحاجة الكبرى للأسلحة المضادة للدروع مثلًا لوقف الهجوم الروسي وهذا ما حصلوا عليه. وبعد ذلك، عندما تحولوا إلى العملية الحالية، كانت الحاجة للدبابات ومركبات برادلي ودبّابات ليوبارد، والحصول على قطع غيار لتلك الأنواع من المركبات الآلية والمدرعة من مختلف الأنواع، وكان الغرب سخيًا جدًا في توفيرها".

وأنهى ميلي رده على هذه النقطة بالقول: "ثم يتعين عليك الحصول على التدريب اللازم لاستخدامها وقطع الغيار والذخائر التي تصاحب تلك الأشياء. لذا فإن كل ذلك يستغرق فترة من الوقت للقيام به، إنه ليس أمرا يظهر مرة واحدة".

وفيما يتعلق بالهجوم المضاد، أشار ميلي إلى اعتقاده بـ"أنهم كانوا يقومون بذلك بشكل متسق جدًا في الواقع منذ الصيف الماضي، كان الشتاء شديد القتال ولكن لم يكن هناك الكثير من الحركة، وبعد ذلك هذا الهجوم، على الرغم من أنه بطيء، أبطأ مما توقعه المخططون، إلا أنه كان ثابتًا".

وأكد ميلي أن "الأوكرانيين ليسوا قوة مستهلكة وهناك طقس مساعد يسمح لهم بمواصلة تحقيق تقدمهم المطرد. لم يفشلوا، أعلم أن هناك بعض التعليقات التي تفيد بأن هذا الهجوم قد فشل بطريقة ما، لم يفشل، لقد حقق نجاحًا جزئيًا على الأقل. لقد اجتازوا بالفعل العديد من هذه الأحزمة وما زال أمامهم الوقت لذلك، سنرى إلى أين سيصل الأمر".

وانتهى ميلي بالقول: "لكن الأوكرانيين أظهروا قدرة مذهلة من الشجاعة والمرونة والصلابة، وهم يشقون طريقهم ببطء ولكن بثبات عبر بعض الدفاعات الروسية الصعبة للغاية".