شاهد الفارق في القوة العسكرية بين جيشي أرمينيا وأذربيجان

مع تصاعد حدة التوتر والمواجهات العسكرية مؤخرًا بين جيشي أرمينا وأذربيجان، نرصد لكم في هذا التقرير مقارنة سريعة بالأرقام بين جيشي البلدين وفقاً لآخر إحصائية أوردها موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية للدول.

التصنيف العالمي

يحتل جيش أذربيجان المرتبة 57 عالميا، في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2023، في تقدم كبير وواضح على نظيره الأرميني الذي يحتل المرتبة 94 عالمياً من بين 145 جيشا في العالم.

القوة البشرية

يبلغ عدد سكان أذربيجان 10.3 ملايين نسمة بينهم قرابة 5.7 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل 3 مليون نسمة تعداد سكان أرمينيا بينهم 1.6 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

عدد الجنود

يضم جيش أذربيجان 365 ألف جندي بينهم 65 ألف جندي فاعل، مقابل 210 آلاف جندي بينهم 45 ألف جندي فاعل في الجيش الأرميني.

القوة الجوية

تمتلك القوات الجوية الأذربيجانية 148 طائرة بينها 17 مقاتلة و11 طائرة هجومية وطائرتي نقل عسكري و32 طائرة تدريب، إضافة إلى 86 مروحية بينها 16 مروحية هجومية تفوق واضح على نظيرتها الأرمينية التي تمتلك 64 طائرة بينها 4 مقاتلات، و10 طائرات هجومية و3 طائرات نقل عسكري و10 طائرة تدريب، إضافة إلى 36 مروحية بينها 20 مروحية هجومية.

سلاح الدبابات

يمتلك الجيش الأذربيجاني 920 دبابة و29312 مدرعة و167 مدفعا ذاتي الحركة و319 مدفعا ميدانيا و323 راجمة صواريخ، بينما يمتلك نظيره الأرميني 519 دبابة قتالية و11896 مدرعة و38 مدفعا ذاتي الحركة و145 مدفعا ميدانيا و174 راجمة صواريخ ويبدو التفوق هنا لصالح أذربيجان أيضًا.

القوة البحرية

تمتلك أذربيجان 24 سفينة حربية متنوعة بينها 4 غواصات وفرقاطة و13 سفينة دورية و7 كاسحات ألغام، بينما لا تمتلك أرمينيا أسطولا بحريا.

عدد المطارات

يوجد في أذربيجان 37 مطار صالحاً للخدمة مقابل 11 مطارا صالحاً للخدمة في أرمينيا.

ميزانية الدفاع

تتجاوز ميزانية الدفاع لجيش أذربيجان 3 مليارات دولار مقابل 632.5 مليار دولار ميزانية الدفاع للجيش الأرميني.