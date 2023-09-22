بعد أن عانقه.. تصريح صادم لترامب عن جندي أمريكي مصاب

في مقال جديد نُشر في مجلة The Atlantic، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي إن الرئيس السابق دونالد ترامب أمره بعدم إحضار المحاربين القدامى المصابين إلى المناسبات العامة.

والكابتن لويس أفيلا، جندي أمريكي أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في ديسمبر 2011 في أفغانستان. ووفقًا للمقال فإنه بعد ترديد الكابتن في الجيش المصاب لويس أفيلا لأغنية “فليبارك الله أمريكا” مشى ترامب نحوه لتحيته واحتضانه. لكن بعد لحظات من ذلك، قال الرئيس السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي: “لماذا تحضر أشخاصًا مثل هؤلاء إلى هنا؟ لا أحد يريد أن يرى ذلك، المصاب، لا تسمح لأفيلا بالظهور أمام الجمهور مرة أخرى".