مراسلا CNN، كيم برونهيوبر وسلمى عبد العزيز، يلقيان نظرة على الهجوم الأوكراني على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.

قالت القوات الخاصة الأوكرانية في بيان إن "العشرات من القوات الروسية قتلوا وجرحوا في هذا الهجوم".

وأضافت أيضًا أن "توقيت الهجوم كان مهمًا"، حيث يبدو أنه حدث خلال اجتماع رفيع المستوى ظهر أمس.

وتابع البيان أن ذلك "أدى إلى سقوط قتلى أو جرحى في صفوف كبار قادة أسطول البحر الأسود". ولم تقدم أوكرانيا أي دليل يدعم هذه الادعاءات.

من جانبها، رفضت روسيا هذه الادعاءات، وقالوا في آخر تصريح من المسؤولين الروس إن جنديًا واحدًا مفقود، ولا شيء أكثر من ذلك.