تصاعد الدخان من مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول، وتلقي موسكو باللوم على صواريخ كروز التي أطلقتها أوكرانيا، في حين تؤكد كييف أنها أصابت المبنى. وتحدث مراسل CNN، فريد بليتجن، مع قائد هجوم أوكرانيا المضاد، الجنرال أولكسندر تارنافسكي.

قال تارنافسكي إن مثل هذه الضربات لا تقدر بثمن بالنسبة لقواته.

وأضاف: " قائد مدمر يعني رابط القيادة مدمر. وإذا لم تكن هناك قيادة، فلن تكون هناك إجراءات منسقة لضرب البنية التحتية مثل المصانع والقواعد والمستودعات، كما أن احتواء الأسلحة يعد أيضًا عاملاً لتحقيق النصر".

وفي الأسابيع الماضية، قال الأوكرانيون إنهم ضربوا سفينة روسية وغواصة وقاعدة جوية ونظام صواريخ أرض جو في شبه جزيرة القرم المحتلة.