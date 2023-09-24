تلقت CNN أنباء عن غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيّرة على مدينة كبرى في غرب روسيا، وقال حاكم إقليمي إن طائرة مسيّرة ضربت مبنى إداري في مدينة كورسك، مما تسبب في أضرار.

وفي الوقت نفسه، قالت أوكرانيا إن دفاعاتها الجوية أسقطت 14 طائرة مسيّرة روسية من أصل 15، يوم السبت.

ووردت أنباء عن مقتل شخص واحد على الأقل في منطقة زابوريجيا بنيران المدفعية الروسية. وأفادت التقارير بمقتل شخص آخر في خيرسون نتيجة القصف الروسي.

وقال مسؤولو الدفاع الأوكراني إنهم يحرزون تقدمًا على طول الخطوط الأمامية، وإن وحداتهم تحافظ على مواقعها، وتحتفظ بالأرض في العديد من مناطق الخطوط الأمامية الرئيسية.