تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشن هجمات جوية ليلة الاثنين، وجاءت الضربات المبلغ عنها بعد وقت قصير من عودة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من زيارته إلى الولايات المتحدة وكندا.

قال المسؤولون الروس إنهم دمروا عدة طائرات مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم المحتلة، لكن عددًا قليلًا منها ألحق أضرارًا بالمباني في منطقة كورسك.

من جانبها، قالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت أكثر من 30 طائرة مسيّرة وصواريخ على منطقة أوديسا.

وأضاف المسؤولون أن معظم الطائرات أسقطت، لكن روسيا ضربت البنية التحتية لميناء أوديسا وتسببت في نشوب حريق في فندق لم يكن قيد التشغيل.