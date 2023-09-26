تحدث مراسل CNN، سام كيلي، عن هجوم شنته روسيا على مدينة أوديسا الساحلية بأوكرانيا، والذي وصفته كييف بأنه "محاولة للانتقام مثيرة للشفقة"، بعد هجوم شنته أوكرانيا وزعمت أنه أدى إلى مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم المحتلة. ولم تؤكد CNN بشكل مستقل ادعاء أوكرانيا.

بعد القصف الروسي على مدينة أوديسا الساحلية بطائرات مسيّرة وصواريخ بعيدة المدى، قُتل اثنان من موظفي المستودعات، وتحطم فندق مهجور فيما يمكن أن يكون هجومًا شبه روتيني من قبل روسيا.

وزعمت كييف أنها قتلت قائد أسطول البحر الأسود الروسي، الأدميرال فيكتور سوكولوف. وأضافت أنها قتلت أيضًا 33 ضابطًا روسيًا آخر في الهجوم الصاروخي على مقر الأسطول في سيفاستوبول، الجمعة.