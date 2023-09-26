يتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة موقفاً متشددًا ضد النشاط الروسي في أوكرانيا، حيث إن المجموعة قالت إن هناك أدلة مستمرة على جرائم الحرب الروسية بما في ذلك الهجمات وإيذاء المدنيين والضربات على المرافق الطبية والبنية التحتية للطاقة.

وفي منطقة خيرسون، أفاد المجلس أن جنودًا روس اغتصبوا وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد نساء تتراوح أعمارهن بين 19 و83 عامًا، كما سمعوا روايات عن تعذيب.

وقال أحد الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب بالصعق الكهربائي: "كلما أجبت بأنني لا أعرف أو لا أتذكر شيئا، كانوا يصعقونني بالكهرباء. لا أعرف كم من الوقت استمر ذلك. لقد شعرت وكأنه أمر أبدي".

وفي بعض الحالات، مورس التعذيب بوحشية شديدة لدرجة أنه أدى إلى وفاة الضحايا، بحسب رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، إريك موس.