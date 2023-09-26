اتُهمت ميلودي فيليسيانو جونسون وهي امرأة تقيم في مدينة توكسون بولاية أريزونا الأمريكية، بمحاولة تسميم زوجها.

لقد بدأ الأمر حين شك الزوج في الرائحة التي تنبعث من ماكينة تحضير القهوة بالإضافة إلى الرغوة داخلها.

قام الزوج بتركيب ثلاث كاميرات ليستطيع معرفة ما يجري وليكون لديه الأدلة الكافية، وضع الكاميرا الأولى في غرفة الغسيل حيث مواد التنظيف، والثانية في الممر المؤدي للمطبخ، والثالثة مباشرة فوق مكان تواجد ماكينة تحضير القهوة.

حيث أظهر مقطع فيديو وهي تصب شيئًا ما في قهوته، كما أفاد جي دي والاس، مراسل محطة KOLD الإخبارية.

وبعد ذلك قامت شرطة مدينة توكسون بإلقاء القبض على الزوجة وإيداعها السجن.

وقد اتُهمت جونسون بالعنف المنزلي، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى، والاعتداء المشدد، وإضافة السم إلى الطعام أو الشراب.