نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو مزعوم يظهر قائد أسطولها في البحر الأسود، الأدميرال فيكتور سوكولوف، وهو يشارك في اجتماع عسكري عبر رابط فيديو بعد أن زعمت أوكرانيا أنه قُتل في هجوم صاروخي بسيفاستوبول، الجمعة.

والآن، تقول قوات العمليات الخاصة الأوكرانية إنها تحاول توضيح المعلومات. وجاء في بيان جديد أن المصادر تزعم أن سوكولوف من بين القتلى وأن العديد من الضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد.

لا تستطيع CNN التأكد بشكل مستقل مما إذا كان الأدميرال فيكتور سوكولوف هو الذي ظهر في الفيديو أو متى تم تسجيله أو ادعاءات أوكرانيا.