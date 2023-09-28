تم اعتراض سفينة شحن تحمل على متنها في أكبر عملية مصادرة للمخدرات على الإطلاق في تاريخ أيرلندا وذلك قبالة سواحل مدينة كورك الساحلية. وقد تم ضبط كمية من مادة الكوكايين المخدرة والتي تزن 2،253 كيلوغراما وتقدر قيمتها بنحو 165 مليون دولار.

وكانت سفينة الشحن تلك مسافرة من أمريكا الجنوبية ومتجهة إلى مجموعات إجرامية في كل من أيرلندا والمملكة المتحدة وأوروبا.

وتقول قوات الشرطة الأيرلندية إنها عازمة على وقف تجار المخدرات في العبور إلى ممراتهم.

وقد تم القبض على ثلاثة رجال للاشتباه في تورطهم في جرائم منظمة ويتم استجوابهم من قبل الشرطة الأيرلندية.