أقيم حفل موسيقي في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية، موسكو، الجمعة، بمناسبة ذكرى ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية بشكل غير قانوني العام الماضي.

وكان شعار الحفل الموسيقي: "دولة واحدة، أسرة واحدة، روسيا واحدة".

وقد تمت إدانة عملية الضم على نطاق واسع في جميع أرجاء العالم لانتهاكها القانون الدولي.

بالإضافة أنه تم رفض الاستفتاءات التي سبقت عمليات الضم إلى حد كبير باعتبارها صورية، ومثلت أكبر عملية استيلاء قسري على الأراضي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن مع كل ذلك هناك بعض الناس في روسيا ما زالوا يؤيدون الكرملين في كل رسائله.