ترامب يصل المحكمة.. إليك ما قاله أمام صحفيين ورد فعل مذيع CNN على خطابه

وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة مدينة نيويورك في مانهاتن في اليوم الأول من محاكمة الاحتيال المدنية ضده وأبنائه الأكبر سنًا وشركاتهم والمديرين التنفيذيين لمنظمة ترامب.

وتحدث ترامب قبل أن يسير إلى قاعة المحكمة أمام إعلاميين قائلًا: "هذا استمرار لأكبر حملة "مطاردة ساحرات" على الإطلاق. لدينا قاضية مارقة حكمت بأن قيمة الممتلكات تساوي جزءًا صغيرًا، واحد من مائة، جزء صغير مما هي عليه في الواقع".

وتابع بالقول: "لدينا مدع عام عنصرية وتقوم بعرض مرعب على أساس أنها ستمسك بترامب قبل أن تعرف أي شيء عني، وقد استخدمت هذا الأمر للترشح لمنصب الحاكم وفشلت في محاولتها. لم تحظ بأي أصوات تقريبًا".

وأشار ترامب إلى أنها "عادت وقالت: سأعود للإمساك بترامب مرة أخرى، وهذا ما لدينا. إنها عملية احتيال وخداع".

من جانبه، علق مذيع CNN جون بيرمان على ما قاله ترامب بالقول: "أعتقد أننا نعرف الآن بكل يقين أن هذه فعالية لحملة انتخابية لترامب أكثر من كونها إجراءات قانونية".