فقدان المساعدة الأمريكية لأوكرانيا "سيكون كارثيًا".. والكرملين يُعلق

قالت القوات الأوكرانية إن الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة تساعدهم على قلب الأمور لأنها أكثر دقة ويمكن الاعتماد عليها كما أنها أكثر قوة مما يمتلكه الروس، وتعترف أوكرانيا بأن فقدان هذه المساعدة الأمريكية "سيكون كارثيًا".

وقال مستشار الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، لشبكة CNN إنه لا يعتقد أنه سيتم قطعها، مضيفًا: "نحن على ثقة أكبر من أن هذا لن يحدث...".

وأشار دانيلوف إلى أنه "سيكون من دواعي سرور بوتين وجميع الأنظمة الاستبدادية أن تسحب الولايات المتحدة المساعدة التي تقدمها" لأوكرانيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "إن الإرهاق الناتج عن الرعاية السخيفة لنظام كييف سيزداد في مختلف البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة. وهذا الإرهاق سيؤدي إلى تفتت المؤسسة السياسية وتصاعد الاقتتال الداخلي".