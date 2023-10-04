بعد تصويت تاريخي، أقر مجلس النواب على إقالة النائب كيفن مكارثي (جمهوري عن ولاية كاليفورنيا) من منصب رئيس مجلس النواب.

فلأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، تم إزالة رئيس مجلس النواب.

يتطلب التصويت غالبية أصوات الموجودين الناخبين، وكان هناك 426 شخصًا موجودًا ويشارك بالتصويت، ما يعني أنك بحاجة إلى نصف ذلك العدد وصوت إضافي، ما يساوي في هذه الحالة 214 صوتًا.

بلغ عدد الأصوات لإزالة رئيس مجلس النواب مكارثي 216 صوتًا، الأمر الذي يعتبر هزيمة مدوية لمكارثي مع تصويت 8 من زملائه الجمهوريين بمجلس النواب لإزالته - بمن فيهم عضو الكونغرس مات غيتس.