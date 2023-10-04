يحصل الجنود الذين يقاتلون على طول الخطوط الأمامية في أوكرانيا، على دفعة من الدبابات الغربية، محاولين التقدم بها على الجبهة الجنوبية.

وتقود هذه الهجمات دبابات من طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع، التي أظهر الجنود الأوكرانيون فيها أنهم أصبحوا ذوو خبرة جيدة في استخدام الدروع الغربية.

بدأت أوكرانيا لأول مرة في استخدام دبابات من طراز ليوبارد 2، ومدرعات برادلي الأمريكية الصنع في هجومها المضاد واسع النطاق في أواخر يونيو، والتي كان من المتوقع أن تغير قواعد اللعبة بشكل فوري ولكن يعترف الأوكرانيون الآن بخسارة كل من دبابات ليوبارد ومدرعات برادلي في حقول الألغام الشاسعة التي أنشأتها روسيا.

في حين يقول الطاقم إن الدبابات الغربية مثل ليوبارد 2 تمتلك أسلحة أفضل وقدرات على تحديد المدى والرؤية الليلية أفضل من الدبابات الروسية، وهي أمر رئيسي على الخطوط الأمامية الجنوبية والشرقية.

ولدى فريد بلايتن مراسل CNN المزيد من التفاصيل في هذا التقرير المصور على خط الجبهة الأمامية في أوكرانيا.