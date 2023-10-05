قتال عنيف على الجبهة الجنوبية لأوكرانيا.. وهجمات "درون" روسية متواصلة

تنضم ندى بشير مراسلة CNN إلى مذيعي الأخبار ماكس فوستر وبيانكا نوبيلو على الهواء مباشرة لمناقشة القتال العنيف الذي يخييم على طول خط الجبهة الجنوبية لأوكرانيا والهجمات التي تقوم بها روسيا عن طريق الطائرات بدون طيار الروسية بين عشية وضحاها.

حيث تقول أوكرانيا إن القوات الروسية أطلقت خمسة صواريخ و قامت بـ60 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية بالإضافة إلى عمليات هجومية في زابوريجيا والمنطقة الشرقية أيضًا.

وتقول أوكرانيا إنها حققت بعض النجاح، بالطبع في إسقاط العديد من هذه الطائرات بدون طيار، وأن دفاعاتها الجوية نجحت في إسقاط 24 من أصل 29 هجومًا بطائرات بدون طيار.

فيما تزعم أوكرانيا أن روسيا قامت بإرسال قوات النخبة المحمولة جواً للانضمام إلى المعركة في زابوريجيا.

وقد استسلم أكثر من عشرين جندياً روسياً في الأيام القليلة الماضية، في حين تعمل أوكرانيا على تخريب الدفاعات الروسية عن طريق استهدافها بالمدافع بعيدة المدى.