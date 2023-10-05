تقول السلطات الأوكرانية إن عشرات الأشخاص قتلوا في ضربة كارثية على منطقة مدنية شرقي أوكرانيا، وهي قريبة جدًا من مكان يسمى كوبيانسك، وهو خط أمامي نشط حيث كان الروس يضغطون على مدار الأسبوعين الماضيين وكان الأوكرانيون يحاولون صدهم.

وتقول السلطات الأوكرانية إن عشرات الأشخاص قتلوا في قرية يطلق عليها اسم "غروزا"، ويقول الأوكرانيون إنه تم استهداف متجر ومقهى في تلك القرية.

كما يقولون إن هاتين منطقتين مدنيتين، والمؤشرات المبكرة التي حصلت عليها شبكة CNN من الأوكرانيين تشير أيضًا إلى وجود العديد من الأطفال بين الضحايا، ولم يتضح عدد القتلى والجرحى منهم.

تقول السلطات إنها لا تزال تحاول التعامل مع كل هذا في هذا الوقت، ولا يزال من غير الواضح من كان وراء الهجوم، إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألقى اللوم بغضب على روسيا في هذا الهجوم قائلا إنها جريمة روسية على حد تعبيره.

ويقوم فولوديمير زيلينسكي الآن بزيارة إلى إسبانيا للقاء الزعماء الأوروبيين محاولًا حشد الدعم لأوكرانيا في أعقاب دخول الولايات المتحدة بطبيعة الحال إلى حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان ينبغي أن تقدم المساعدات التي تقول أوكرانيا إنها تحتاج إليها أم لا، ومتى قد تأتي تلك المساعدات.