"إبادة مطلقة".. مراسل CNN في مكان الضربة الروسية القاتلة بأوكرانيا

قال مسؤولون إن ضربة صاروخية روسية أسفرت عن مقتل العشرات في قرية بالقرب من مدينة كوبيانسك شرقي أوكرانيا، فيما قد يكون أحد أكثر الهجمات دموية ضد المدنيين منذ بدء الصراع.

طاقم CNN ذهب إلى موقع الحادث، وأخبرهم الأوكرانيون إنه بسبب قوة الانفجار، ولأن الانفجار كان قويًا جدًا، لم يتمكنوا في الواقع من التعرف على جميع الجثث حتى الآن لأنها ببساطة في حالة سيئة للغاية.

وتقول السلطات الأوكرانية إن الصاروخ الذي استخدم لتدمير هذا المبنى كان صاروخ “إسكندر”، وهو صاروخ متوسط المدى برأس حربي ضخم يمكنه القيام بالكثير من الدمار.