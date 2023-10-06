قامت شبكة سرية من النساء تسمى SRAK بإنشاء فصول دراسية في الخفاء في جميع أنحاء أفغانستان لتحدي الحظر الذي تفرضه حركة طالبان على التعليم ضد النساء.

وما يقمن به هؤلاء الفتيات بالنسبة لطالبان فإنهن مجرمات يتحدين الحظر المفروض على تعليم الإناث.

لكن هؤلاء الطالبات يقلن إنهن مصممات على مواصلة تعليمهن مهما كان الثمن.

حيث تقول إحداهن إنها حتى لو تم اعتقالها من طالبان فسوف تواجه الأمر وتخبرهم أنها لا تريد أن تبقى في المنزل. و تريد فقط أن تتعلم وذلك ليس بجريمة.

وقد مُنحت سلمى عبد العزيز، مراسلة CNN، حق إمكانية الوصول إلى أحد الفصول الدراسية المخفية عن الأعين وتحدثت إلى أحد المعلمات والطالبات حول المخاطر غير العادية التي يتعرضن لها لمواصلة تعليمهن.