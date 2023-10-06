ناقش مذيع CNN جون بيرمان مع العقيد المتقاعد، سيدريك لايتون، النجاح الأخير الذي حققته أوكرانيا في معركتها ضد روسيا في البحر الأسود.

وأشار لايتون إلى أن أوكرانيا فازت "مؤقتًا" بهذه المرحلة من معركة البحر الأسود، مؤكدًا أن ما حدث "يسمح بوجود ممر فعلي لأوكرانيا لتصدير حبوبها إلى بقية العالم، إلى دول العالم الثالث أو دول جنوب الصحراء الكبرى تتطلب الكثير من المواد الغذائية الأوكرانية".

وأضاف لايتون أن "هذا أمر مهم لأن ما سيحدث هنا هو أنه سيكون من الصعب جدًا على الروس اعتراض هذه الأنواع من الشحنات".

كما أكد أن "الأمر سيكون أيضًا أكثر صعوبة بالنسبة للروس للقيام بهجمات. لا يزال من الممكن بالنسبة لهم أن يفعلوا ذلك كما بدا الليلة الماضية، لكنهم سيجدون صعوبة أكبر في شن الهجمات ضد مناطق مثل أوديسا وغيرها من مدن الميناء الشمالي على الساحل الأوكراني"، حسبما قال.