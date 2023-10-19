شاهد.. لحظة اعتراض مقاتلات صينية لطائرات أمريكية فوق المحيط الهادئ

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية عدة مقاطع تظهر تحليق مقاتلات صينية بشكل قريب وخطير من طائرات عسكرية أمريكية بحسب مسؤولين أمريكيين.

في أحد المقطع، تظهر مقاتلة صينية وهي تقذف شعلات.

ويقول البنتاغون إن الولايات المتحدة شهدت مزيدًا من الحوادث التي يصفها البنتاغون بـ"ممارسات قسرية وخطرة" تهدف إلى تخويف طياري الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين فوق بحري الصين الشرقي والغربي مقارنة بعقد كامل من الزمن.

ومنذ خريف 2021، يقول مسؤولون أمريكيون إنهم شهدوا أكثر من 180 حادثة مماثلة. وجهود البنتاغون هذا العام للتواصل مع قادة الصين العسكريين بشأن هذه المواجهات لم يستجب لها.