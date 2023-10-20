شاهد كم أنفقت أمريكا على دعم إسرائيل وأوكرانيا وكيف تفاعل شعبها مع ذلك

بينما يدعو الرئيس بايدن لمزيد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وكذلك لإسرائيل، يشرح المحلل العسكري في شبكة CNN، توم فورمان حجم المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى البلدين وكيف يشعر الأمريكيون تجاه تكلفة مساعدة الحلفاء.

ويقول فورمان إنه "منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل عام 2022، أرسلت الولايات المتحدة الدبابات والصواريخ والمدفعية والمروحيات والطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الصاروخي ووسائل نقل القوات والرادار وكميات من أسلحة ومعدات المشاة وما إلى ذلك."

مضيفًا "في المجمل، ذهبت مساعدات بقيمة تزيد عن 75 مليار دولار إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة".