طلب البيت الأبيض من الكونغرس مبلغ 105 مليار دولار كتمويل إضافي ليشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، وفي تفاصيل الأرقام التي قدمها البيت الأبيض يشمل ذلك 61 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل وأكثر من 9 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية.

بالإضافة إلى تمويل الحدود الأمريكية المكسيكية ومنطقة المحيط الهادئ الهندية.

وأخبرنا أحد مسؤولي البيت الأبيض، خلال نهاية الأسبوع، أن فريق الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض يجري محادثات مع أعضاء الكونغرس من كلا الجانبين لتعزيز الدعم لحزمة التمويل هذه.

ويقول البيت الأبيض إنهم يتوقعون أنه سيكون هناك دعم من الحزبين لحزمة مثل هذه، لكنهم يواجهون أيضًا معركة شاقة حيث لا يوجد حتى الآن رئيس لمجلس النواب.