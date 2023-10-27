قال الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة صينية اقتربت إلى مسافة 10 أقدام من قاذفة قنابل أمريكية من طراز B-52 والتي كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي.

كانت هذه الواقعة وشيكة، حيث يقول مسؤولون دفاعيون إن هذه الأمور تحدث بانتظام متزايد فوق بحر الصين الجنوبي، حيث يقوم الطيارون الصينيون بما وصفوه بمناورات عدوانية وقسرية ضد الطائرات الأمريكية التي تحلق في المجال الجوي الدولي في تلك المنطقة.

وجاء في بيان لقيادة المحيط الهادئ، إن هذه الطائرة كانت تحلق بسرعة مفرطة غير منضبطة أمام القاذفة B-52 وعلى مسافة 10 أقدام منها، مما يعرض كلتا الطائرتين لخطر الاصطدام.