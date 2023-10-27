انضم المحلل العسكري في CNN، العقيد الأمريكي المتقاعد سيدريك لايتون إلى مذيعة الشبكة للتحدث عن الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة والتي استهدفت منشأتين مرتبطتين بالميليشيات المدعومة من إيران في شرق سوريا، بحسب وزير الدفاع الأمريكي.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الهجمات على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

قال لايتون إن الهجمات عرضت الأفراد الأمريكيين للخطر، حيث وقع 12 هجومًا على قواعد في العراق وهجمات في سوريا.

وأضاف أنه من المفارقات أن القواعد التي تمت مهاجمتها تم استخدامها سابقًا لمحاربة داعش والتي من مصلحة إيران أيضًا محاربة داعش.

وأردف بالقول إنه "لا ينبغي لهم (إيران) أن يفعلوا بنا ذلك في هذه المرحلة بالذات."