في مقابلة مع مذيعة CNN، دانا باش، رد السيناتور المستقل بيرني ساندرز على دعوات بعض التقدميين لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، قائلًا "لا أعرف كيف يمكن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار مع منظمة مثل حماس التي تكرس نفسها للاضطرابات والفوضى وتدمير دولة إسرائيل"، على حد تعبيره.

وقال ساندرز تعليقًا على ما تشهده المنطقة: "نحن بحاجة إلى حل الدولتين. ونحن بحاجة إلى أن تكون الدول الغنية جدا في المنطقة، دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر أثرياء للغاية، نحتاج أن يعملوا مع الولايات المتحدة ومع المجتمع من أجل توفير بعض الأمل والكرامة والحرية للفلسطيني، وهو ما لن تفعله حماس أبدا".

وفيما يتعلق بوقف دائم لإطلاق النار، قال ساندرز: "لا أعرف كيف يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وقف دائم لإطلاق النار مع منظمة مثل حماس التي تكرس نفسها للاضطرابات والفوضى وتدمير دولة إسرائيل. أعتقد أن ما تفهمه الدول العربية في المنطقة أن حماس يجب أن تزول".

وأضاف: "ما نحتاجه الآن، والمهمة العاجلة الآن هي إنهاء القصف وإنهاء الكارثة الإنسانية المروعة، والمضي قدما مع العالم أجمع بحل الدولتين للأزمة، وإعطاء الشعب الفلسطيني الأمل"